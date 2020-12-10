«Реал» и «Барселона» заинтересованы в покупке Холанна у «Боруссии»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн может в зимнее трансферное окно покинуть команду, сообщает Football Espana. В форварде заинтересованы ряд топ-клубов, среди которых «Реал» и «Барселона».

По данным источника, немецкий клуб готов продать 20-летнего футболиста за 75 миллионов евро. Однако это только начальная цена. Сумма может увеличиться, так как агентом игрока является Мино Райола. Его комиссия и гонорар отцу Холанна может удвоить начальную сумму.

Сообщалось, когда футболист переходил в немецкий клуб, его агент получил около 15 миллионов евро.

В «Боруссию» форвард перешел из «Зальцбурга» в декабре 2019 года за 20 миллионов евро. Его контракт с командой рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне игрок участвовал в 8 матчах бундеслиги, забив 10 голов и сделал 2 результативные передачи.