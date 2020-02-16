«Реал» и «Атлетико» заинтересованы в переходе Агуэро из «Манчестер Сити»

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в чемпионате Испании, утверждает Football Espana. По информации СМИ, футболистом заинтересованы «Реал» и бывший клуб 31-летнего аргентинца — «Атлетико».

14 февраля, УЕФА принял решение исключить «Ман Сити» из еврокубков на два сезона. Клуб был уличен в серьезном нарушении правил финансового фэйр-плей в период с 2012-го по 2016 год. Речь — о завышении дохода от спонсорских контрактов.

В Испании считают, что «Атлетико» будет более активным в поиске нового нападающего в связи с неудаче во время переговоров с Эдинсоном Кавани из «ПСЖ» во время зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне Агуэро провел 25 матчей за «горожан», забил 21 гол и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «Ман Сити» действует до 30 июня 2021 года. Аргентинец выступал за «Атлетико» с 2006 по 2011 год.