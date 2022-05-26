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Сегодня, 06:44

«Реал» хочет заполучить Гнабри

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Реал» проявляет интерес к нападающему «Баварии» Сержу Гнабри, сообщает Bild. Мадридский клуб хочет воспользоваться ситуацией с продлением контракта игрока.

26-летний немец недоволен тем, что переговоры с мюнхенским клубом зашли в тупик, в то время как его одноклубники Леон Горецка и Джошуа Киммих гораздо быстрее подписали новые соглашения.

Действующий контракт футболиста с мюнхенцами рассчитан до июня 2023 года.

В этом сезоне Гнабри сыграл в 44 матчах во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.

Серж Гнабри
ФК Бавария
ФК Реал
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