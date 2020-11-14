Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Реал» хочет подписать Собослои, гол которого вывел Венгрию на Евро-2020

05:42
Доминик Собослои. Фото Twitter
Доминик Собослои. Фото Twitter
Теги:

Полузащитник «Зальцбурга» Доминик Собослои может продолжить карьеру в Испании или Германии. По информации AS, «Реал» заинтересован в 20-летнем венгре, который забил победный гол в финале отборочного турнира Евро-2020 против Исландии (2:1).

Также, отмечается, что «Лейпциг» готов заплатить за венгерского игрока 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Собослои провел пять матчей в Лиге чемпионов, в которых забил четыре гола. В 7 встречах чемпионата Австрии хавбек отметился голом и пятью ассистами.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир