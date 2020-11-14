«Реал» хочет подписать Собослои, гол которого вывел Венгрию на Евро-2020
Полузащитник «Зальцбурга» Доминик Собослои может продолжить карьеру в Испании или Германии. По информации AS, «Реал» заинтересован в 20-летнем венгре, который забил победный гол в финале отборочного турнира Евро-2020 против Исландии (2:1).
Также, отмечается, что «Лейпциг» готов заплатить за венгерского игрока 25 миллионов евро.
В текущем сезоне Собослои провел пять матчей в Лиге чемпионов, в которых забил четыре гола. В 7 встречах чемпионата Австрии хавбек отметился голом и пятью ассистами.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.