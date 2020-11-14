«Реал» хочет подписать Собослои, гол которого вывел Венгрию на Евро-2020

Полузащитник «Зальцбурга» Доминик Собослои может продолжить карьеру в Испании или Германии. По информации AS, «Реал» заинтересован в 20-летнем венгре, который забил победный гол в финале отборочного турнира Евро-2020 против Исландии (2:1).

Также, отмечается, что «Лейпциг» готов заплатить за венгерского игрока 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Собослои провел пять матчей в Лиге чемпионов, в которых забил четыре гола. В 7 встречах чемпионата Австрии хавбек отметился голом и пятью ассистами.