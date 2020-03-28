«Реал» готов расстаться с Бэйлом, Родригесом, Васкесом и Диасом

В составе «Реала» по окончании сезона могут произойти изменения, сообщают испанские СМИ.

По данным AS, клуб готов расстаться с Гаретом Бэйлом, Хамесом Родригесом, Лукасом Васкесом и Мариано Диасом, если поступит подходящее предложение. Под вопросом будущее еще четырех игроков. Решение по Начо, Марселу и Луке Модричу будет принято позднее. Браима Диаса клуб хочет отправить в аренду.

По окончании сезона в «Реал» должны вернуться 11 арендованных игроков. Клуб будет принимать решение по поводу их будущего. Указано, что Ашраф Хакими и Мартин Эдегор должны остаться, а остальные футболисты, вероятно, вновь отправятся в аренду.