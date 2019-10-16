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«Реал» готов предложить «Челси» 86 миллионов фунтов и Хамеса за Канте

11:59
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«Реал» хочет подписать полузащитника «Челси» Н'Голо Канте, сообщают испанские СМИ.

По информации El Desmarque, испанский клуб готов отдать за футболиста 86 миллионов евро и Хамеса Родригеса. Реакция «Челси» на такое предложение пока неизвестна.

28-летний француз в текущем сезоне провел шесть матчей за «Челси» и забил два мяча.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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