«Реал» готов предложить «Челси» 86 миллионов фунтов и Хамеса за Канте

«Реал» хочет подписать полузащитника «Челси» Н'Голо Канте, сообщают испанские СМИ.

По информации El Desmarque, испанский клуб готов отдать за футболиста 86 миллионов евро и Хамеса Родригеса. Реакция «Челси» на такое предложение пока неизвестна.

28-летний француз в текущем сезоне провел шесть матчей за «Челси» и забил два мяча.

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