«Реал» готов отпустить Милитау в «Тоттенхэм»

Защитник «Реала» Эдер Милитау в зимнее трансферное окно перейдет в «Тоттенхэм», сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, за 22-летнего бразильца «шпоры» готовы заплатить 34 миллиона евро.

Контракт защитника с мадридским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Милитау в 30 миллионов евро. В текущем сезоне футболист провел 3 матча в ла лиге, не отметившись результативными действиями.