Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Реал» готов отпустить Милитау в «Тоттенхэм»

16:18
Теги:

Защитник «Реала» Эдер Милитау в зимнее трансферное окно перейдет в «Тоттенхэм», сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, за 22-летнего бразильца «шпоры» готовы заплатить 34 миллиона евро.

Контракт защитника с мадридским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Милитау в 30 миллионов евро. В текущем сезоне футболист провел 3 матча в ла лиге, не отметившись результативными действиями.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир