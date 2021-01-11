«Реал» готов отпустить Милитау в «Тоттенхэм»
16:18
Защитник «Реала» Эдер Милитау в зимнее трансферное окно перейдет в «Тоттенхэм», сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, за 22-летнего бразильца «шпоры» готовы заплатить 34 миллиона евро.
Контракт защитника с мадридским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Милитау в 30 миллионов евро. В текущем сезоне футболист провел 3 матча в ла лиге, не отметившись результативными действиями.
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