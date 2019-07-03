"Реал" готов отдать "МЮ" 80 миллионов евро и Бэйла за Погба

"Реал" продолжает вести переговоры по трансферу полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

По информации Marca, "Реал" хочет включить в сделку нападающего Гарета Бэйла. При этом указано, что "МЮ" не хочет продавать француза.

Как сообщает испанская передача El Chiringuito, "Королевский клуб", кроме Бэйла, предлагает "МЮ" 80 миллионов евро за полузащитника.

В прошлом сезоне 26-летний Поль Погба провел в чемпионате Англии 35 матчей и забил 13 мячей. Также на его счету два гола в девяти матчах в Лиге чемпионов.

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