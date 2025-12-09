«Реал», «Арсенал» и «МЮ» заинтересованы в Буадди из «Лилля»

«Реал», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании контракта с полузащитником «Лилля» Айюбом Буадди, сообщает Footmercato.

По данным источника, «Лилль» готов отпустить 18-летнего француза, если получит предложение на сумму около 60 миллионов евро. Президент клуба Оливье Летан уже вступил в контакт с представителями других команд.

При этом 5 декабря полузащитник продлил контракт с «Лиллем», теперь он рассчитан до 30 июня 2029 года.

Буадди в сезоне-2025/26 в 18 матчах отметился 1 результативной передачей.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 30 миллионов евро.