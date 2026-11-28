«РБ Лейпциг» готов продать Нусу зимой только за сумму более 100 млн евро

«РБ Лейпциг» не намерен продавать нападающего Антонио Нусу в зимнее трансферное окно. Немецкий клуб может рассмотреть предложения по 21-летнему норвежцу только в том случае, если сумма превысит 100 миллионов евро, сообщает Sky Germany.

Одним из главных претендентов на футболиста считается «Арсенал». Лондонский клуб следит за выступлениями Нусы и рассматривает возможность усиления атаки. Однако руководство «Лейпцига» рассчитывает сохранить игрока как минимум до конца сезона-2026/27.

По информации источника, летом немецкий клуб будет готов вернуться к переговорам. Нуса не имеет фиксированной суммы отступных в контракте, поэтому условия возможной сделки будут зависеть от его выступлений во второй половине сезона.

Ранее «Лейпциг» уже продал одного из своих лидеров за крупную сумму. Летом 2026 года Ян Диоманде перешел в мадридский «Реал». Стоимость сделки с учетом бонусов может достичь 140 миллионов евро.

Нуса выступает за «Лейпциг» с августа 2024 года, когда перешел из «Брюгге» за 21 миллион евро. В сезоне-2026/27 норвежец провел 17 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. В бундеслиге на его счету 5 голов и 7 передач в 10 играх. «Лейпциг» занимает четвертое место в чемпионате Германии.