Райс стал приоритетной целью «МЮ» на летнее трансферное окно
Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Independent.
По сведениям источника, на 22-летнего англичанина претендует «Манчестер Юнайтед», который сделал игрока приоритетной целью на летнее трансферное окно. Сам футболист был разочарован тем, что запрос руководства «молотобойцев» в 100 млн фунтов лишила его возможности перейти в другой клуб во время последнего трансферного окна.
В минувшем сезоне Райс провел 35 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 млн евро.
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