Райола заявил, что работает над переходом Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет сменить клуб, сообщил его агент Мино Райола. Он заявил также, что ведет работу по поиску новой команды.

- Все в клубе, начиная с тренера, знают, чего хочет Поль, - цитирует агента The Times. - Все знают о его желании двигаться дальше. Сейчас мы в процессе (поиска вариантов продолжения карьеры - прим. "СЭ").

В прошлом сезоне 26-летний Поль Погба провел в чемпионате Англии 35 матчей и забил 13 мячей. Также на его счету два гола в девяти матчах в Лиге чемпионов. Ранее сообщалось, что им интересуется "Реал", но сам француз предпочел бы перейти в "Ювентус".

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр