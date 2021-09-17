Райола заявил, что Погба может вернуться в «Ювентус»
Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба заявил, что футболист может вернуться в «Ювентус».
«В июне у Погба заканчивается контракт. Мы поговорим с «Манчестер Юнайтед» и посмотрим, что случится. «Ювентус»? Поль все еще любит Турин. Есть шанс, что он вернется в «Ювентус», но это зависит и от планов «Юве», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Райолы.
Mino Raiola to Rai Sport: «Paul Pogba is out of contract in June, so we'll talk with Man Utd and we'll see what happens. Juventus? Paul still loves Turin. There's a chance that Pogba will return to Juventus, yes — but it also depends on Juventus plans». ? @CorSport #MUFC #Juve pic.twitter.com/dQvi8ckDGY— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2021
Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро. Нынешний контракт 28-летнего француза действует до конца июня 2022 года, футболист может покинуть «красных дьяволов» бесплатно следующим летом.
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