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Райола предложил Ибрагимовича «Интеру»

11:55
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Агент форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича Мино Райола связался с представителями «Интера» и предложил клубу кандидатуру игрока, сообщает Il Gironale. Реакция клуба пока неизвестна.

38-летний швед в текущем сезоне провел 29 матчей за «Гэлакси» и забил 30 мячей при семи голевых передачах. Ранее он уже выступал за «Интер», где трижды выиграл чемпионат Италии.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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