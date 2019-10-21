Райола предложил Ибрагимовича «Интеру»

Агент форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича Мино Райола связался с представителями «Интера» и предложил клубу кандидатуру игрока, сообщает Il Gironale. Реакция клуба пока неизвестна.

38-летний швед в текущем сезоне провел 29 матчей за «Гэлакси» и забил 30 мячей при семи голевых передачах. Ранее он уже выступал за «Интер», где трижды выиграл чемпионат Италии.

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