Райола хочет получить за трансфер Холанна 14 миллионов евро

Нападающий «Зальцбурга» Эрлин Холанн в ближайшее трансферное окно может уйти из команды. Потенциальных покупателей привлекает относительно небольшая сумма выкупа, которая составляет 20 миллионов евро. Зато агент игрока Мино Райола намерен получить со сделки порядка 14 миллионов, сообщает The Sun. «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении форварда, но не желает платить Райоле столько.

19-летний Эрлин Холанн в текущем сезоне провел 22 матча за «Зальцбург» и забил 28 мячей при семи голевых передачах.