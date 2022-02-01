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Сегодня, 01:30

«Райо Вальекано» арендовал Силла у «Алавеса»

Евгений Петров
Корреспондент

«Райо Вальекано» взял в аренду нападающего «Алавеса» Мамаду Силла, сообщает официальный сайт мадридского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона.

27-летний сенегалец, у которого также есть гражданство Испании, в текущем сезоне провел 15 матчей за «Алавес» и забил два мяча. Ранее он выступал за «Оренбург». В 2020 году провел пять матчей за команду в премьер-лиге и сделал один результативный пас.

Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.

ФК Алавес
ФК Райо Вальекано
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