«Райо Вальекано» арендовал Силла у «Алавеса»

«Райо Вальекано» взял в аренду нападающего «Алавеса» Мамаду Силла, сообщает официальный сайт мадридского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона.

OFICIAL | @sylla20mamadou nuevo jugador del Rayo Vallecano. Llega cedido del @Alaves hasta final de temporada.

?Bienvenido, Sylla! ?? pic.twitter.com/ReDiZrL2pw — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) January 31, 2022

27-летний сенегалец, у которого также есть гражданство Испании, в текущем сезоне провел 15 матчей за «Алавес» и забил два мяча. Ранее он выступал за «Оренбург». В 2020 году провел пять матчей за команду в премьер-лиге и сделал один результативный пас.

Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.