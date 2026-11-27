«Расинг» сохранит Забири до конца сезона и не вернет его в «Ренн»

«Расинг» из Сантандера сохранит нападающего Яссира Забири до конца сезона-2026/27. В арендном соглашении с французским «Ренном» не предусмотрена возможность досрочного отзыва футболиста в январе, сообщает Diario AS.

21-летний марокканец также не намерен менять команду посреди сезона. Его результативная игра привлекла внимание нескольких европейских клубов, однако форвард рассчитывает завершить чемпионат в Сантандере.

Забири перешел в «Расинг» летом 2026 года на правах годичной аренды без права выкупа. Ранее «Ренн» приобрел нападающего у португальского «Фамаликана» в феврале 2026 года за 10 миллионов евро.

В сезоне-2026/27 Забири провел 13 матчей в чемпионате Испании и забил 11 голов. В гонке бомбардиров он уступает только Рафинье из «Барселоны» (15 мячей) и Килиану Мбаппе из «Реала» (13). «Расинг» после 13 туров занимает седьмое место с 17 очками, отставая от зоны еврокубков на два очка.