Рамос может перебраться в клуб Бекхэма
Защитник «Реала» Серхио Рамос интересен «Интеру Майами», владельцем которого является бывший полузащитник мадридцев Дэвид Бекхэм, сообщает AS.
По данным источника, клуб MLS готов подписать 34-летнего испанца, если тот не сможет договориться с мадридцами о продлении контракта. Текущее соглашение истекает следующим летом.
Во вторник испанец поразил ворота «Интера» (3:2) в Лиге чемпионов, забив сотый гол за мадридцев во всех турнирах.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.