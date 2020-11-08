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Рамос может перебраться в клуб Бекхэма

13:39
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Защитник «Реала» Серхио Рамос интересен «Интеру Майами», владельцем которого является бывший полузащитник мадридцев Дэвид Бекхэм, сообщает AS.

По данным источника, клуб MLS готов подписать 34-летнего испанца, если тот не сможет договориться с мадридцами о продлении контракта. Текущее соглашение истекает следующим летом.

Во вторник испанец поразил ворота «Интера» (3:2) в Лиге чемпионов, забив сотый гол за мадридцев во всех турнирах.

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