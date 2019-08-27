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Рами перешел в «Фенербахче»

15:50
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Защитник Адиль Рами перешел в «Фенербахче», сообщается в официальном Twitter турецкого клуба.

Соглашение с 33-летним защитником рассчитано на год. Последней командой чемпиона мира-2018 был «Марсель». Однако этим летом клуб расторг контракт с футболистом. В конце прошлого сезона вместо тренировки он отправился на съемки телепередачи «Форт Боярд», сославшись на семейные обстоятельства.

В прошлом сезоне Рами принял участие в 17 матчах, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

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