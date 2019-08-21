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Рами может стать одноклубником Балотелли

16:08
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Французский защитник Адиль Рами может подписать контракт с «Брешией», сообщает Corrierre dello Sport. Ранее «Марсель» разорвал контракт с 33-летним игроком после того, как он решил отправиться на съемки передачи «Форд Боярд» вместо тренировки, сославшись на семейные обстоятельства.

Ранее «Брешиа» подписала контракт с Марио Балотелли, который также выступал в прошлом сезоне в «Марселе». В минувшем сезоне Рами принял участие в 17 матчах, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

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