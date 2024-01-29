Ракитич прошел медобследование перед трансфером в «Аль-Шабаб»

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич близок к переходу в «Аль-Шабаб», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 35-летний хорват прошел медицинское обследование перед переходом в клуб из Саудовской Аравии. Соглашение будет рассчитано на полтора года.

Ракитич выступает за «Севилью» с 2020 года. Ранее он уже играл за андалусийцев с 2011 по 2014 годы.

В текущем сезоне хавбек провел 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.