Ракитич отклонил предложение «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич, намеревающийся покинуть клуб, отклонил предложение «Манчестер Юнайтед», сообщает Calciomercato. Каталонцы решили сделать ставку на более молодых игроков, хавбек рассматривает варианты продолжения карьеры в других клубах

Контракт 31-летнего хорвата с «Барселоной» рассчитан до 2021 года. Портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 35 миллионов евро. В этом сезоне он выходил на поле только в шести матчах, проводя в среднем на поле по полчаса.

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