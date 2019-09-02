Рафинья стал игроком «Сельты»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара стал игроком «Сельты». Клуб взял 26-летнего бразильца в аренду на сезон, сообщает официальный сайт команды.

Отметим, что «Барселона» прежде продлила контракт с Рафиньей до 2021 года. Ранее сообщалось, что у галисийцев будет право выкупа за 10 миллионов евро.

В составе «Барселоны» полузащитник сыграл в 89 матчах, забив 12 голов и отдав 8 голевых передач.

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