Рафинья близок к переходу в «Сельту»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара близок к переходу в «Сельту». Клубы достигли принципиальной договоренности о трансфере 26-летнего бразильца, сообщает Marca.

«Барселона» намерена расстаться с игроком, так как срок его контракта истекает следующим летом. Сам футболист тоже хочет сменить команду, чтобы получать регулярную игровую практику.

В составе «Барселоны» 26-летний бразилец сыграл в 89 матчах, забив 12 голов и отдав 8 голевых передач.

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