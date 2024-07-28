Варан — о переходе в «Комо»: «Я увидел особенный проект»

Новичок «Комо» Рафаэль Варан прокомментировал подписание контракта с итальянским клубом.

Клуб объявил о переходе 31-летнего француза 28 июля. Футболист подписал двухлетний контракт с «Комо».

«Сначала мне было любопытно узнать, в чем суть проекта. А потом я сразу увидел, что он особенный, не похожий на один другой из тех, что мне предлагали.

Я очень счастлив. Предстоит многое сделать, это увлекательно. У меня большой игры на высшем уровне, поэтому теперь я могу поделиться этими знаниями, помочь клубу закрепиться и, надеюсь, достичь вершины. Это очень волнительно», — приводит слова Варана официальный сайт «Комо».

Варан выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Он провел за манкунианцев 95 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

До этого защитник играл за мадридский «Реал» и «Ланс». Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 20 миллионов евро.