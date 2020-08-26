Радонич покинул «Крылья Советов»

Нападающий Деян Радонич расторг контракт с «Крыльями Советов», сообщает пресс-служба самарцев. 30-летний футболист сегодня отправится в Хорватию, где будет заниматься поиском новой команды.

Радонич выступал за «Крылья Советов» с июня 2019-го, сыграл 28 матчей и отметился 4 забитыми голами.

«Хочу сказать спасибо «Крыльям» за предоставленный шанс. Для меня это был новый интересный опыт. Благодарю руководство клуба за доверие, болельщиков — за поддержку, персонал клуба — за профессионализм и семейную атмосферу. Я запомню это время в Самаре», — приводит слова Радонича пресс-служба самарцев.