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20 мая 2025, 07:31

Рабьо намекнул на возможный уход из «Марселя» летом

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Марселя» Адриен Рабьо не исключил ухода из команды перед началом следующего сезона.

В сезоне-2024/25 «Марсель» набрал 65 очков и финишировал на втором месте в чемпионате Франции.

«Лига чемпионов на Велодроме? Это будет зрелищно. Лично я не хочу забегать вперед и говорить о том, что произойдет в следующем сезоне. У нас будет возможность поговорить с президентом [Пабло Лонгорией], с Мехди [Бенатией, спортивным директором], чтобы обсудить все это», — приводит слова Рабьо Goal.

30-летний француз стал игроком «Марселя» в сентябре 2024 года. Он провел 31 матч за команду, забил десять мячей и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 25 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

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Адриен Рабьо
Футбол
ФК Марсель
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