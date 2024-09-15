Рабьо близок к подписанию контракта с «Марселем»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо в ближайшее время может стать игроком «Марселя», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «Марсель» планирует завершить переход в ближайшие 48 часов.

29-летний француз находится в статусе свободного агента с июля, когда завершился его контракт с «Ювентусом». До этого хавбек уже выступал в лиге 1 за «ПСЖ» и «Тулузу».

В минувшем сезоне Рабьо провел 35 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.