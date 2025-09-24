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Пять английских клубов интересуются защитником «Айнтрахта» Брауном

Павел Лопатко

«Манчестер Сити» и «Арсенал» внимательно следят за защитником «Айнтрахта» Натаниэлем Брауном, сообщает Caught Offside.

По данным источника, также 22-летним немцем интересуются «Ньюкасл», «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2024/25 защитник в 33 матчах забил 3 гола и сделал 7 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2030 года, соглашение продлевали в феврале 2025 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 22 миллиона евро.

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