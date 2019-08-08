Пушкаш стал игроком "Рединга". Его хотели купить ЦСКА и "Спартак"

Нападающий "Интера" Джордже Пушкаш перешел в "Рединг". Как сообщает официальный сайт клуба, с 23-летним румыном был подписан пятилетний контракт.

По информации СМИ, сумма трансфера составит 8 миллионов фунтов стерлингов. Отметим, ранее ходили слухи, что Пушкашем интересуются ЦСКА и "Спартак".

В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за "Палермо". На его счету 33 матча, в которых он забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.