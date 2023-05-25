«ПСЖ» заплатит 60 миллионов евро за игрока «Спортинга»

«ПСЖ» договорился с лиссабонским «Спортингом» о переходе полузащитника Мануэля Угарте.

Как сообщает Desporto, за трансфер 22-летнего игрока сборной Уругвая парижский клуб выплатит 60 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в пункте об отступных.

«ПСЖ» заключит с уругвайским полузащитником пятилетний контракт.

В этом сезоне Угарте сыграл 47 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. На его счету также 16 желтых и 1 красная карточек.