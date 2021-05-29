«ПСЖ» заплатит 60 миллионов евро за Хакими

«ПСЖ» договорился о трансфере защитника «Интера» Ашрафа Хакими, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, парижский клуб согласовал переход 22-летнего марокканца за 60 миллионов евро. Сторонам осталось уладить последние дентали сделки.

Хакими также интересовалась «Бавария». Мюнхенский клуб хотел подписать футболиста, чтобы усилить команду к приходу нового тренера Юлиана Нагельсманна.

В прошлом сезоне футболист провел 37 матчей в серии А, забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.