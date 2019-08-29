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«ПСЖ» заплатит 13 миллионов евро за Кейлора Наваса

02:41
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Голкипер «Реала» Кейлор Навас близок к переходу в «ПСЖ». Как утверждает El Chiringuito TV, французский клуб заплатит за 32-летнего вратаря сборной Коста-Рики 13 миллионов евро. С игроком согласован контракт на 4 года.

Навас играет за «Реал» с 2014 года, и за это время провел в чемпионате Испании 104 матча. Однако с приходом Тибо Куртуа костариканец потерял место в основе. В прошедшем сезоне на счету Наваса лишь 10 матчей в чемпионате Испании.

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