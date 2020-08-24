«ПСЖ» заинтересован в услугах Суареса

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес в летнее трансферное окно может стать игроком «ПСЖ», сообщает Sport.

Как утверждает журналист Жерар Ромеро, новый главный тренер каталонцев Роналд Куман связался по телефону с 32-летним форвардом и дал ему понять, что не рассчитывает на его услуги, несмотря на действующий контракт, который истекает летом следующего года.

Одним из главных претендентов на уругвайца является «ПСЖ».

Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года. В прошедшем сезоне он отметился 21 голом и 7 передачами в 38 матчах во всех турнирах.