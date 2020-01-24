«ПСЖ» заинтересован в форварде «Монако» Слимани

Форвард «Монако» Ислам Слимани может перейти в «ПСЖ», сообщает le10sport. Парижский клуб ищет игрока на замену нападающему Эдинсону Кавани, который выразил желание перейти в «Атлетико». Спортивный директор Леонардо уже установил первые контакты с алжирцем.

31-летний алжирец в текущем сезоне провел 14 матчей за «Монако» и забил семь мячей при семи голевых передачах. В последнее время нападающий перестал попадать в стартовый состав. Главный тренер команды Роберт Морено заявил, что любой игрок может покинуть команду.

Слимани выступает за «Монако» на правах аренды, его контракт принадлежит «Лестеру». Срок аренды истекает в конце нынешнего сезона.