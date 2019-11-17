«ПСЖ» видит в Санчо замену Неймару

Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо попал в сферу интересов нескольких топ-клубов. Как сообщает Daily Express, интерес к Санчо проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Реал», «Ювентус» и «ПСЖ». Последний готов заплатить более 116 миллионов евро и рассматривает Санчо как замену Неймару, который хочет вернуться в «Барселону».

Ранее сообщалось, что сам Санчо хочет покинуть «Боруссию», в которой не ощущает себя комфортно. В нынешнем сезоне 19-летний англичанин провел 14 матчей, забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач.