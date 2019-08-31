«ПСЖ» видит в Эриксене замену Неймару

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает Daily Mail. В его лице парижане видят замену форварду Неймару, желающего вернуться в «Барселону».

Ранее 27-летний Эриксен отказался продлевать контракт, который действует до лета 2020 года. «Шпоры» готовы предложить ему соглашение с зарплатой в 200 тысяч фунтов в год, но он не хочет даже вести переговоры об этом.

Эриксен в текущем сезоне провел три матча за «шпор», в которых не отметился результативными действиями.

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