«ПСЖ» установил цену на Вейналдума

«ПСЖ» готов расстаться с полузащитником Жоржиньо Вейналдумом этим летом. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, парижский клуб хочет продать своего игрока 10 миллионов евро.

«Рома» заинтересована в подписании 31-летнего голландца, но лишь на правах аренды с оплатой 50 процентов зарплаты, которая в «ПСЖ» составляет 7 миллионов евро в год. Сам игрок ранее высказался о желании перебраться в Рим.

В прошлом сезоне Вейналдум забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах.