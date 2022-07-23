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Сегодня, 04:40

«ПСЖ» установил цену на Вейналдума

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Жоржиньо Вейналдум.
Фото Global Look Press

«ПСЖ» готов расстаться с полузащитником Жоржиньо Вейналдумом этим летом. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, парижский клуб хочет продать своего игрока 10 миллионов евро.

«Рома» заинтересована в подписании 31-летнего голландца, но лишь на правах аренды с оплатой 50 процентов зарплаты, которая в «ПСЖ» составляет 7 миллионов евро в год. Сам игрок ранее высказался о желании перебраться в Рим.

В прошлом сезоне Вейналдум забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар
Спартак

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
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