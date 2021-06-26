«ПСЖ» согласовал контракт с Хакими
04:25
«ПСЖ» договорился о контракте с защитником «Интера» Ашрафом Хакими. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, соглашение с 22-летним марокканцем будет рассчитано на 5 лет.
Ранее стало известно, что сумма транфера составит 70 миллионов евро. Зарплата игрока составит 8 миллионов евро в год.
Хакими перешел в «Интер» из «Реала» прошлым летом за 40 миллионов евро. За 45 матчей в прошлом сезоне футболист забил семь мячей и сделал 11 голевых пасов.
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