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«ПСЖ» согласовал контракт с Хакими

04:25
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«ПСЖ» договорился о контракте с защитником «Интера» Ашрафом Хакими. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, соглашение с 22-летним марокканцем будет рассчитано на 5 лет.

Ранее стало известно, что сумма транфера составит 70 миллионов евро. Зарплата игрока составит 8 миллионов евро в год.

Хакими перешел в «Интер» из «Реала» прошлым летом за 40 миллионов евро. За 45 матчей в прошлом сезоне футболист забил семь мячей и сделал 11 голевых пасов.

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Евгений Козинов все материалы автора
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