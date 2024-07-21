«ПСЖ» сделал официальное предложение «Бенфике» о трансфере Невеша

«ПСЖ» отправил «Бенфике» официальное предложение по трансферу полузащитника Жоау Невеша, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, сумма отступных составляет 120 миллионов евро, однако предложение парижан ниже этой цифры. Личные условия контракта 19-летнего игрока с клубом уже согласованы.

В сезоне-2023/24 Невеш сыграл в 55 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи. Контракт рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.