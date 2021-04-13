«ПСЖ», «Реал» и «Интер» интересуются Лингардом

Полузащитник «Вест Хэма» Джесси Лингард, арендованный у «Манчестер Юнайтед», может продолжить карьеру в топ-клубе, сообщает ESPN.

По сведениям источника, на 28-летнего англичанина претендуют «ПСЖ», «Реал» и «Интер», которые впечатлились игрок хавбека за лондонский клуб.

В текущем сезоне Лингард провел 9 матчей за «Вест Хэм», в которых забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.