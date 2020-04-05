«ПСЖ» раздумывает о продаже Неймара и хочет включить в сделку с «Барселоной» Гризманна

Нападающий «ПСЖ» Неймар может покинуть команду, сообщает Sport.es. Парижане считают, что возвращение бразильца в «Барселону» неизбежно и раздумывают о его продаже.

По регламенту ФИФА Неймар может расторгнуть контракт с клубом, несмотря на отсутствие суммы отступных, поскольку ему уже 28 лет и к лету его пребывание во Франции составит три года. Парижане хотят кардинальным образом обновить состав. В случае ухода Неймара Кильян Мбаппе станет высокооплачиваемым игроком в мире.

Рассматривается вариант, при котором в сделку по Неймару войдет нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн, проводящий первый сезон в команде.

В этом сезоне Неймар провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 2 передачи.