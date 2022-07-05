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Сегодня, 06:49

«ПСЖ» проведет новый раунд переговоров по переходу Скамакки из «Сассуоло»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Сассуоло» Джанлука Скамакка может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, итальянский клуб требует за 23-летнего итальянца 50 млн евро. Обсуждения контракта еще продолжаются, на этой неделе пройдет новый раунд переговоров.

В сезоне-2021/22 Скамакка сыграл за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал одну говую передачу. Контракт между форвардом и «Сассуоло» истекает в 2026 году.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Сассуоло
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