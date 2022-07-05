«ПСЖ» проведет новый раунд переговоров по переходу Скамакки из «Сассуоло»

Форвард «Сассуоло» Джанлука Скамакка может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, итальянский клуб требует за 23-летнего итальянца 50 млн евро. Обсуждения контракта еще продолжаются, на этой неделе пройдет новый раунд переговоров.

В сезоне-2021/22 Скамакка сыграл за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал одну говую передачу. Контракт между форвардом и «Сассуоло» истекает в 2026 году.