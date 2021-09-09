«ПСЖ» претендует на защитника «Челси» Рюдигера

«ПСЖ» интересуется защитником «Челси» Антонио Рюдигером, сообщает le10sport.

По информации источника, парижане следят за ситуацией с контрактом 28-летнего немца с лондонским клубом. Нынешнее соглашение действует до конца июня 2022 года. В случае если футболист не договорится об условиях продления сотрудничества с синими, «ПСЖ» попытается подписать игрока.

В сезоне-2021/22 Рюдигер провел 4 матча за «Челси» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.