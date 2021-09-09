«ПСЖ» претендует на защитника «Челси» Рюдигера
09:31
«ПСЖ» интересуется защитником «Челси» Антонио Рюдигером, сообщает le10sport.
По информации источника, парижане следят за ситуацией с контрактом 28-летнего немца с лондонским клубом. Нынешнее соглашение действует до конца июня 2022 года. В случае если футболист не договорится об условиях продления сотрудничества с синими, «ПСЖ» попытается подписать игрока.
В сезоне-2021/22 Рюдигер провел 4 матча за «Челси» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://le10sport.com/football/mercato/mercato-psg-un-tres-joli-coup-a-0eur-se-precise-pour-leonardo-566243?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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