"ПСЖ" предложил трехлетний контракт Навасу

Стали известны подробности переговоров "ПСЖ" с вратарем "Реала" Кейлором Навасом. По информации ABC España, парижане предложили 32-летнему костариканцу трехлетний контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год.

В среду было объявлено, что "ПСЖ" не будет подписывать новый контракт с голкипером Джанлуиджи Буффоном, поэтому он станет свободным агентом.

В сезоне 2018/19 на счету Кейлора Наваса 21 встреча и 21 пропущенный мяч. В семи матчах вратарю удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

"ПСЖ" хочет приобрести Наваса на замену Буффону