«ПСЖ» предлагает за Кулибали 59 миллионов евро

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может перейти в «ПСЖ», сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, неаполитанцы получили предложение по 29-летнему сенегальцу со стороны «ПСЖ» в 52 миллиона евро и 7 миллионов евро бонусами.

На Кулибали претендует «Манчестер Сити», но переговоры затянулись из-за высокой стоимости. Переговоры с «ПСЖ» могут завершиться уже на следующей неделе.

В прошедшем сезоне Кулибали провел 34 матча во всех турнирах. Ранее сообщалось, что неаполитанский клуб требует за него 90 миллионов евро, а сам он не против остаться в команде.