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«ПСЖ» предлагает Доннарумме 10 миллионов евро в год

19:37
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«ПСЖ» ведет переговоры с голкипером «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает 7 июня журналист Sportitalia и Gazzetta dello Sport Альфредо Педулла.

Контракт футболиста истекает 30 июня. Ранее в «Милане» уже заявили, что соглашение не будет продлено. По данным источника, французский клуб предлагает ему зарплату в 10 миллионов евро за сезон. На игрока также претендовал «Ювентус», но «Юве» не смог пока продать Войцеха Щенсны, чтобы освободить место для Доннаруммы.

22-летний вратарь в прошедшем сезоне провел 48 матчей за «Милан», пропустил 54 мяча и 15 раз отыграл «на ноль».

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