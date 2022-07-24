«ПСЖ» потратит на трансфер Мукьеле 12 миллионов евро

Защитник «Лейпцига» Норди Мукьеле близок к переходу в «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, парижский клуб заплатит за 24-летнего француза 12 млн евро, еще 4 млн евро «Лейпциг» может получить в качестве бонусов.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подтвердил, что в ближайшее время клуб подпишет флангового защитника.

В минувшем сезоне Мукьеле провел 37 матчей за «Лейпциг», в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.