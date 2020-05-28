«ПСЖ» планирует подтвердить выкуп контракта Икарди на этой неделе

В ближайший уик-энд «ПСЖ» объявит о выкупе контракта форварда Мауро Икарди, сообщают итальянские СМИ. Футболист принадлежит «Интеру» и выступает за парижский клуб на правах аренды.

По данным Corriere dello Sport, сумма трансфера составит 60-65 миллионов евро + бонусы. Сезон во Франции завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

«ПСЖ» был признан чемпионом. На счету 27-летнего Икарди 20 голов и 4 результативные передачи в 31 матче за «ПСЖ» в сезоне-2019/20. Ранее сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны «Ювентуса».