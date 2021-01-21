«ПСЖ» планирует подписать Гарсию из «Манчестер Сити»

«ПСЖ» хочет перехватить у своего соперника по Лиге чемпионов «Барселоны» испанского защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию, сообщает Mundo Deportivo.

Контракт 20-летнего футболиста с «Манчестер Сити» действует еще полгода. «Барселона» хочет заключить с игроком соглашение, когда он станет свободным агентом, однако «ПСЖ» готов заплатить сейчас.

«Манчестер Сити» просит за Гарсию 5 миллионов гарантированно и 5 бонусами, что полностью устраивает парижан. Сам защитник хочет выступать за «Барселону».

Ранее стало известно, что кандидаты в президенты «Барселоны» заблокировали трансфер Гарсии из-за ограниченного бюджета клуба. Испанец отыграл в 7 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.