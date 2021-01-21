Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«ПСЖ» планирует подписать Гарсию из «Манчестер Сити»

18:49
Теги:

«ПСЖ» хочет перехватить у своего соперника по Лиге чемпионов «Барселоны» испанского защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию, сообщает Mundo Deportivo.

Контракт 20-летнего футболиста с «Манчестер Сити» действует еще полгода. «Барселона» хочет заключить с игроком соглашение, когда он станет свободным агентом, однако «ПСЖ» готов заплатить сейчас.

«Манчестер Сити» просит за Гарсию 5 миллионов гарантированно и 5 бонусами, что полностью устраивает парижан. Сам защитник хочет выступать за «Барселону».

Ранее стало известно, что кандидаты в президенты «Барселоны» заблокировали трансфер Гарсии из-за ограниченного бюджета клуба. Испанец отыграл в 7 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир